Прокуратура добилась устранения ям на улице Нижне-Трубежной в Рязани

Прокуратура Советского района Рязани провела проверку соблюдения законодательства о содержании автомобильных дорог в областном центре.

В ходе проверки было установлено, что дорожное покрытие на улице Нижне-Трубежной имеет дефекты в виде выбоин, размеры которых превышают допустимые по нормативам значения.

Прокурор внёс представление в Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани. Документ был рассмотрен и удовлетворён.

На сегодняшний день на участке дороги выполнены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.