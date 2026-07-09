Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды 9 июля

По прогнозу Гидрометцентра, 9 июля в Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: дождь, гроза, град, ветер до 18 м/с. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Об этом сообщила пресс-служба компании.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 69 бригад «Рязаньэнерго»: 243 энергетика и 72 единицы спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 45 резервных источника подачи электроэнергии суммарной мощностью около 1,46 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.