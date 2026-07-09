Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с фурой на трассе в Рязанской области

Алексей Самохин
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В результате ДТП в Рязанской области пострадали три человека. Подробности сообщила пресс-служба УМВД региона.

Утром 8 июля, около 7:50, на 249-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2131 «Нива» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом, за рулём которого находился 55-летний житель Волгоградской области.

В результате аварии пострадали водитель «Нивы», а также двое его пассажиров — жители Республики Дагестан в возрасте 43 и 28 лет. Все трое с полученными травмами были госпитализированы.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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