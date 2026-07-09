Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало фотографии пар, которые зарегистрировали браки 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Регистрации прошли в Рязани, Рыбновском и Ряжском округах, а также в селе Ласково, где жили Пётр и Феврония.

В селе Ласково поздравления и главный документ новой семьи — свидетельство о заключении брака — молодожены Матвей и Алина получили из рук начальника главного управления ЗАГС Рязанской области Елены Сорокиной.

В прекрасный День семьи, любви и верности в секторе ЗАГС Ряжского округа Рязанской области зарегистрировали свой брак Алехины Андрей и Полина.

Поздравляем молодожёнов Андрея и Анастасию, Евгения и Ольгу, Владимира и Елену, Игоря и Елену, заключивших брак в ЗАГСе Рыбновского округа в День семьи, любви и верности.

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