Молодая женщина зарезала 4-летнюю племянницу в Пензенской области

Следственные органы СК России по Пензенской области ведут расследование уголовного дела в отношении 24-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве малолетнего ребёнка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 4 июля 2026 года в селе Кувак-Никольское Нижнеломовского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла своей четырёхлетней племяннице удар ножом в область груди. От полученного ранения девочка скончалась на месте происшествия.

Тело ребёнка утром обнаружила мать. К этому моменту подозреваемая уже скрылась, однако правоохранителям удалось задержать её в тот же день.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. Орудие преступления было изъято следователем в ходе осмотра места происшествия.

В рамках расследования обвиняемой предстоит пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательной базы по делу.