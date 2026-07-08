Учёные: геомагнитная обстановка в ближайшие дни останется спокойной

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ближайшие сутки магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии — прогнозируемый геомагнитный индекс Kp составляет 3,67 для средних широт, включая Рязань.

Согласно расчётам специалистов, вероятность магнитных бурь в период с 8 по 10 июля остаётся низкой. Прогнозные значения индекса Ap — важного показателя интенсивности геомагнитных возмущений — постепенно растут: с 5 единиц 8 июля до 12 и 15 единиц в последующие два дня. Это говорит о некотором оживлении геомагнитной обстановки, однако до уровня магнитной бури — обычно от 30 единиц Ap и выше — прогноз не дотягивает.

Также специалисты приводят прогнозные значения индекса F10.7, отражающего поток солнечного радиоизлучения на длине волны 10,7 см: 110 единиц 8 и 9 июля с ростом до 115 единиц к 10 июля.

После рекордной вспышечной активности — затишье

Спокойный прогноз следует за необычно бурной неделей на Солнце. Как ранее сообщала лаборатория, 5 июля было зафиксировано 24–26 солнечных вспышек уровня C и выше за сутки — это рекордный показатель за последние два года. Одна из активных областей на Солнце, получившая номер 4478, оказалась второй по размеру за десятилетие. Однако сейчас эта группа пятен вместе с другими активными областями смещается на западный край видимого диска Солнца и в ближайшее время уйдёт на обратную, невидимую с Земли сторону светила — а значит, повлиять на магнитосферу Земли эти пятна уже не смогут.

Магнитная буря, которая наблюдалась в минувшую субботу и стала второй по силе в 2026 году, к настоящему моменту полностью завершилась: геомагнитные индексы и параметры солнечного ветра вернулись к нормальным значениям.

По прогнозам учёных, ушедшие за горизонт активные области могут вернуться в поле видимости Земли уже в 20-х числах июля, после того как Солнце совершит половину оборота вокруг своей оси, — однако сохранятся ли эти пятна к тому моменту, пока не ясно.