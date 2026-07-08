В Рязани администрация ищет возможных наследников квартир и жилых помещений

Администрация города Рязани сообщила о начале процедуры оформления муниципальной собственности на ряд жилых помещений, которые могут быть признаны выморочным имуществом — то есть имуществом умерших собственников, у которых не нашлось наследников либо наследники не вступили в свои права. Объявление опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Рязанские ведомости».

В список вошли следующие объекты:

квартира № 38 по адресу: г. Рязань, ул. Качевская, д. 34, корп. 2 (собственник — Саблуков Николай Иванович, умер 29.08.2001);

жилое помещение Ж1 по адресу: г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 27, кв. 9 (собственник — Нургатин Павел Александрович, умер 25.02.2023);

квартира № 19 по адресу: г. Рязань, ул. Халтурина, д. 2 (собственник — Лобачева Людмила Юрьевна, умерла 24.03.2020);

квартира № 35 по адресу: г. Рязань, ул. 2-е Бутырки, д. 11 (собственник — Мартынкина Надежда Михайловна, умерла 09.08.2025);

жилое помещение Ж1 по адресу: г. Рязань, ул. Пойменная, д. 39 (собственник — Мелконян Альберт Левонович, умер 14.07.2025);

квартира № 69 по адресу: г. Рязань, пос. Солотча, д. 10б (собственник — Болотов Виталий Владимирович, умер 12.05.2025).

Если у кого-либо есть сведения о наследниках указанных лиц, либо они сами являются наследниками, администрация просит обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Рязани по адресу: ул. Пожалостина, д. 27 (каб. № 3, тел. 25-85-69; каб. № 1, тел. 27-35-76).

Обратиться необходимо в течение 30 дней со дня публикации данного извещения.