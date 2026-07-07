Эксперт назвал сроки решения проблем с бензином в России

Ситуация с дефицитом бензина может начать улучшаться уже осенью благодаря мерам правительства и сезонному снижению спроса. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, власти работают над организацией дополнительных поставок топлива из стран, которые специализируются на экспорте бензина. В частности, речь идет об импорте из государств дальнего зарубежья, включая Индию.

Еще одной мерой стало временное снижение требований к качеству топлива с стандарта «Евро-5» до «Евро-3» для нефтеперерабатывающих заводов, где проходит ремонт оборудования.

Игорь Юшков считает, что эти решения должны дать эффект уже в ближайшие месяцы. Дополнительным фактором станет традиционное сокращение потребления топлива после окончания сезона отпусков.

Эксперт отметил, что с сентября автомобилисты начинают реже пользоваться личным транспортом, возвращаясь из отпусков и с дач. К концу осени спрос обычно снижается еще сильнее.

При этом Юшков призвал граждан не создавать ажиотаж и не запасаться бензином впрок. По его мнению, в условиях возможного дефицита стоит по возможности сократить поездки на автомобилях с бензиновыми двигателями и чаще пользоваться общественным транспортом, железной дорогой или авиасообщением.