В Рязанской области будут судить водителя по делу о смертельном ДТП на трассе М-5

Прокуратура Рязанской области направила в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.

Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора области Александр Качуренко. Перед судом предстанет 67-летний мужчина, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2026 года мужчина ехал на автомобиле по трассе М-5 «Урал» в границах Рязанского муниципального округа. Во время движения он нарушил правила дорожного движения, после чего машина съехала в кювет и врезалась в бетонную опору.

Пассажир автомобиля получил тяжелые травмы. Несмотря на оказанную помощь, спасти его не удалось.

Уголовное дело направили в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу.