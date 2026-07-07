Нежилой дом горел в Рязани на площади 10 «квадратов»

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали пять возгораний. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Два выезда были связаны с тушением мусора. Еще три пожара произошли на объектах различного назначения.

Первое сообщение поступило 6 июля в 03:04. В городе Спасск-Рязанский загорелось помещение в многоквартирном жилом доме. Огонь потушили пять сотрудников МЧС с привлечением двух единиц техники. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

В 15:25 пожар произошел в хозяйственной постройке в деревне Татаркино Старожиловского муниципального округа. На месте работали четыре человека и две единицы техники, включая добровольную пожарную команду. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров.

Еще один вызов поступил в 16:13 из Рязани. Здесь загорелся нежилой дом. В ликвидации возгорания участвовали девять человек и две единицы техники. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

По данным спасателей, информация о пострадавших не поступала.