Дроппер из Сараевского района перевел 80 000 рублей, похищенных у жертв мошенников

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сараевский» выявили 20-летнего жителя Сараевского муниципального округа, причастного к неправомерному обороту средств платежей. Молодой человек добровольно стал участником криминальной схемы, за что теперь ему грозит уголовная ответственность.

По данным следствия, молодой человек нашел в сети Интернет объявление о якобы необременительной подработке. За небольшое денежное вознаграждение он согласился стать так называемым «дроппером» — оформить на свое имя банковскую карту, принимать на этот счет денежные переводы и впоследствии перечислять их на указанные реквизиты третьих лиц.

Оперативники уголовного розыска установили, что в апреле 2026 года сараевец совершил ряд транзитных переводов на общую сумму около 79 тысяч рублей. Таким образом, он стал одним из звеньев в цепочке операций с денежными средствами, которые, предположительно, были похищены у жертв телефонных мошенников.

Следователем МО МВД России «Сараевский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный оборот средств платежей).