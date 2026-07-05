Умер актер Руслан Ибрагимов из сериала «Бандитский Петербург»

В конце июня ушел из жизни актер Руслан Ибрагимов, об этом спустя более чем через неделю после трагедии рассказала его партнерша по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны» Юлия Нижельская.

Артисту был всего 61 год. Причина его смерти пока неизвестна.

«Умер Руслан Ибрагимов. Замечательный артист и человек… Светлая память», — написала Нижельская в соцсетях.

Ибрагимов родился 9 мая 1965 года в Астрахани. В 2001 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Затем он служил в труппе «Творческая мастерская Григория Козлова» при Санкт-Петербургском ТЮЗе.

Карьеру в кино актер начал в 2001 году, сыграв роль в сериале «Бандитский Петербург». Всего он участвовал в 44 проектах, среди которых: «Ментовские войны», «Гарпастум», «Все началось в Харбине», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ленинград 46» и «Шеф».

В 2011 году Руслан Рустамович дебютировал в режиссуре, поставив четыре серии пятой части сериала «Морские дьяволы».

Кроме того, Ибрагимов занимался дубляжем. Среди наиболее известных работ: «Звездные войны: Последние джедаи», «Бэтвумен», «Месть Банши», «Вышка», «Проклятое наследие» и «Дурные деньги».