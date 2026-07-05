В Волгоградской области невесту нашли мертвой после смерти жениха

В селе Дубовое в Волгоградской области обнаружили мертвой молодую девушку, в жизни которой недавно произошла трагедия, пишет V1.RU .

Выяснилось, что не так давно умер ее возлюбленный, с которым она планировала построить семью.

«В селе Дубовое 19-летняя девушка найдена мертвой, как и ее молодой человек несколькими месяцами ранее. Искренние соболезнования родным и близким пережить это горе», — писали в соцсетях.

Местные жители уточнили, что жених этой девушки вернулся из армии только в декабре прошлого года. Вскоре после этого он умер в одном из поселков Саратовской области. Причина трагедии неизвестна. Невеста тяжело переживала эту ситуацию. Она была найдена мертвой 2 июля.

Глава Дубовского сельского поселения Алексей Телятников рассказал, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Эту информацию также подтвердили в правоохранительных органах.