Сладков объяснил изменение в комментариях Минобороны об ударах по Украине

Минобороны России намеренно стало давать развернутые комментарии о результатах ударов по военным объектам на Украине, считает военкор Александр Сладков.

Он обратил внимание на изменение в информационной стратегии министерства. По словам журналиста, в этом есть четкая логика.

«Наши военные приняли решение более детально информировать об ударах по глубоким тылам Украины. Чтоб не создавалось впечатление, что мы только терпим», — написал Сладков в « Максе ».

В четверг Минобороны сообщило, что войска нанесли массированный удар по военным предприятиям и объектам ТЭК в Киеве и Киевской области. Среди пораженных целей: предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», научно-производственная компания «Атлон Авиа», завод «Антонов», Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина».

Мэр Киева Виталий Кличко посетовал, что в городе была «ужасная ночь», а российская атака стала самой масштабной с начала конфликта.