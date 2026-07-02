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Новости России

Сладков объяснил изменение в комментариях Минобороны об ударах по Украине

Никита Рязанцев
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Минобороны России намеренно стало давать развернутые комментарии о результатах ударов по военным объектам на Украине, считает военкор Александр Сладков.

Он обратил внимание на изменение в информационной стратегии министерства. По словам журналиста, в этом есть четкая логика.

«Наши военные приняли решение более детально информировать об ударах по глубоким тылам Украины. Чтоб не создавалось впечатление, что мы только терпим», — написал Сладков в «Максе».

В четверг Минобороны сообщило, что войска нанесли массированный удар по военным предприятиям и объектам ТЭК в Киеве и Киевской области. Среди пораженных целей: предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», научно-производственная компания «Атлон Авиа», завод «Антонов», Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина».

Мэр Киева Виталий Кличко посетовал, что в городе была «ужасная ночь», а российская атака стала самой масштабной с начала конфликта.

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