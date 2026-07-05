На Пхукете забили тревогу из-за россиянки, ставшей агрессивной бродягой

Владелец ресторана на Пхукете швед по имени Пауль забил тревогу из-за состояния россиянки Анны Ульяненко, отдыхающей на курорте, пишет « КП ».

По его словам, 35-летняя девушка из Новороссийска жила в отеле, но через несколько дней ей отказали в проживании из-за того, что она не смогла оплатить номер. При этом она не уехала из этого места и часто приходила в ресторан поблизости. Там туристка вела себя агрессивно и приставала к посетителям.

«Ситуация становится все более серьезной. Она бросает бутылки в машины, проезжающие по главной дороге», — рассказал Пауль.

Женщина не реагирует на замечания. Мужчина, обеспокоенный ее состоянием, предположил, что у Анны могут быть проблемы с психическим здоровьем или она находится под воздействием запрещенных веществ.

Швед обратился к русскоязычной общине в Таиланде с просьбой о помощи в поиске родственников женщины, которые могли бы забрать ее домой. В противном случае, по его словам, туристке грозит тюремное заключение.

Недавно волонтерам удалось установить контакт с бабушкой Анны, проживающей в Новороссийске. Сейчас идут работа по организации возвращения девушку на родину.