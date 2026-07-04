Пятилетняя девочка погибла во время урагана в Нижегородской области

Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в поселке Выездное Арзамасского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в частном домовладении в рабочем поселке Выездное произошло обрушение стены строящегося здания. Конструкция упала на кровлю рядом расположенного жилого дома, в результате чего 5-летняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Причинение смерти по неосторожности».

Глава Арзамаса Александр Щелоков ранее сообщил, что причиной обрушения строительных конструкций стал ураганный ветер. По его словам, конструкции упали на крышу жилого дома, что и привело к трагическим последствиям.

В Главном управлении МЧС России по Нижегородской области уточнили, что для поиска ребенка были оперативно задействованы пожарно-спасательные подразделения. Спасатели провели разбор завалов и конструкций обрушившегося строящегося дома.

Прокуратура Нижегородской области также подтвердила факт обрушения стены строящегося здания на кровлю соседнего жилого дома. Ведомство взяло ход расследования на контроль.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.