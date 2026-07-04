В Рязанской области 5 июля ожидаются грозы и град

Непростые погодные условия ожидаются в Рязанской области в воскресенье, 5 июля. По прогнозу синоптиков, в регионе пройдут дожди с грозами, а в отдельных районах возможен град.

В течение дня небо будет облачным с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем характер осадков усилится — ожидается дождь, местами сильный, сопровождающийся грозами. В отдельных районах региона не исключен град.

Ночью и в утренние часы в отдельных районах области возможно образование тумана, что снизит видимость до 500-800 метров и создаст дополнительные сложности для водителей.

Ветер ожидается западной четверти, скоростью 5-10 метров в секунду. При грозах возможны порывы ветра до 13-18 метров в секунду, что соответствует штормовому предупреждению.

Температурный режим будет умеренно комфортным. Ночью столбики термометров покажут +14…+19°С. Днем воздух прогреется до +18…+23°С. Наиболее теплая погода ожидается на востоке области — там температура может подняться до +28°С.