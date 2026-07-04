В Рязани на 27-й неделе родилась девочка с экстремально низким весом

В Рязанском перинатальном центре празднуют маленькое чудо — исполнилось три месяца девочке, которая появилась на свет на 27-й неделе беременности с экстремально низким весом 480 граммов. История ее спасения стала примером высокого профессионализма рязанских медиков и их самоотверженной борьбы за каждую жизнь.

Удивительно, но помощь малышке начали оказывать задолго до ее появления на свет. На сроке 25 недель у будущей мамы диагностировали выраженное многоводие — опасное состояние, при котором количество околоплодных вод значительно превышало норму.

Специалисты перинатального центра провели сложную процедуру амниоредукции, направленную на уменьшение объема околоплодных вод. Эта операция позволила не только облегчить состояние мамы, но и продолжить вынашивание ребенка еще на две недели — критически важный срок для развития малыша.

Девочка родилась на 27-й неделе с экстремально низким весом — всего 480 граммов. Такие крохи требуют круглосуточного медицинского ухода и высокотехнологичной помощи.

Почти полтора месяца жизнью малышки занимались врачи и медсестры отделения детской реанимации. Они буквально выхаживали девочку, борясь за каждый грамм и каждый день ее жизни. После стабилизации состояния эстафету приняли сотрудники отделения патологии новорожденных и недоношенных детей.

Сегодня маленькая героиня демонстрирует удивительные успехи. Она уже справляется со всеми основными задачами самостоятельно — дышит, кушает и продолжает набирать вес. Сейчас ее вес составляет 2200 граммов — это настоящий прогресс по сравнению с начальными 480 граммами.

Конечно, впереди еще длительный период реабилитации, но самое трудное уже позади. Мама и лечащий врач все чаще получают в награду самые драгоценные подарки — искренние улыбки этой маленькой девочки, которая боролась за жизнь с первых дней своего существования.