Мошенники убедили жителя Рязани перевести на «безопасный счет» 1 млн рублей

68-летнему жителю Рязани позвонили из «пенсионного фонда» и сообщили, что необходимо прибыть в отделение для уточнения размера пенсии. Якобы для записи на приём пенсионер назвал код из поступившего СМС. Затем последовали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банка. По их словам, мужчину обманули мошенники, которые теперь имеют доступ к его счетам. Для спасения сбережений рязанцу необходимо срочно перевести деньги на «безопасный счет».

Поверив в эту легенду, пенсионер в течение трех дней в несколько этапов перевел на указанные счета через банкоматы 1 миллион 50 тысяч рублей.

Лишившись всех накоплений, мужчина понял, что попал под влияние злоумышленников, и обратился в полицию.

По данному факту в отделе МВД России по Железнодорожному району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», по которой грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению, в том числе «дропперов» – звеньев в цепи перевода денежных средств, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.