Икона с частицей мощей праведного Феодора Ушакова прибыла в Скопин

В Георгиевский храм Скопина 5 июля доставили икону святого праведного воина Феодора Ушакова с частицей его мощей. Об этом сообщили в Скопинской епархии.

Святыня останется в храме на постоянной основе. Как отметили в епархии, передать икону удалось благодаря трудам настоятеля Георгиевского храма иерея Антония Русанова. Теперь жители города и паломники смогут поклониться образу и обратиться к святому с молитвой.

Перед иконой будут регулярно совершать молебны о даровании победы. В будние дни богослужения запланированы на 12:00. По воскресеньям в 15:00 будет проходить соборный молебен духовенства Скопинского благочиния с молитвой о российских воинах, их семьях и о скорейшем наступлении мира.

Феодор Ушаков известен как выдающийся русский флотоводец, не потерпевший ни одного поражения в морских сражениях. Русская православная церковь прославила его в лике святых как праведного воина. Верующие обращаются к нему с просьбами о защите военнослужащих, помощи защитникам Отечества, мире и победе.