Министерство обороны России сообщило о попытке масштабного налета украинских БПЛА на территорию РФ в ночь с 5 на 6 июля 2026 года. По данным ведомства, было задействовано 625 ударных беспилотников большой дальности.
В ходе отражения атаки над российскими регионами было уничтожено 613 воздушных целей. Распределение по областям выглядит следующим образом:
- Брянская область: 147 БПЛА;
- Ярославская область: 72 БПЛА;
- Крым: 64 БПЛА;
- Ленинградская область: 48 БПЛА;
- Белгородская область: 43 БПЛА;
- Калужская область: 31 БПЛА.
Ещё один беспилотник был сбит над Рязанской областью.
«Целью данной атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Великобритании, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в Российской Федерации», — говорится в сообщении военного ведомства.
Основной целью атаки являлись объекты гражданской топливно-энергетической инфраструктуры. Несмотря на успешную работу ПВО, часть гражданских объектов получила повреждения; ведомство заявило, что их восстановление начнется в ближайшее время.
В качестве ответной меры Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности и связанным с ВСУ предприятиям ТЭК в Киеве и Киевской области.
«Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными и будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооруженных Сил Российской Федерации по территории Украины», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.