Министерство обороны России сообщило о попытке масштабного налета украинских БПЛА на территорию РФ в ночь с 5 на 6 июля 2026 года. По данным ведомства, было задействовано 625 ударных беспилотников большой дальности.

В ходе отражения атаки над российскими регионами было уничтожено 613 воздушных целей. Распределение по областям выглядит следующим образом:

Брянская область: 147 БПЛА;

147 БПЛА; Ярославская область: 72 БПЛА;

72 БПЛА; Крым: 64 БПЛА;

64 БПЛА; Ленинградская область: 48 БПЛА;

48 БПЛА; Белгородская область: 43 БПЛА;

43 БПЛА; Калужская область: 31 БПЛА.

Ещё один беспилотник был сбит над Рязанской областью.

«Целью данной атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Великобритании, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в Российской Федерации», — говорится в сообщении военного ведомства.

Основной целью атаки являлись объекты гражданской топливно-энергетической инфраструктуры. Несмотря на успешную работу ПВО, часть гражданских объектов получила повреждения; ведомство заявило, что их восстановление начнется в ближайшее время.

В качестве ответной меры Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности и связанным с ВСУ предприятиям ТЭК в Киеве и Киевской области.