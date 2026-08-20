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2027 год — новая катастрофа: Жириновский увидел страшное в нашем ближайшем будущем

Валерия Мединская
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Имя Владимира Жириновского снова на слуху. Его прогнозы, которые когда-то вызывали улыбку, сегодня перечитывают с напряжением. Один из самых мрачных сценариев политик обрисовал ещё в начале 2020-х. Он касается 2027 года. И судя по тому, как развиваются события, время проверки приближается.

2027 год: дата, которую называл Жириновский

Политик говорил конкретно. 2027 год — точка отсчёта глобального конфликта. Он не гадал на кофейной гуще. Он строил прогноз на анализе мировых противоречий. По его мнению, дипломатия к тому моменту окончательно исчерпает себя. Стороны перейдут к силовому варианту.

В основе этого сценария — «ресурсная агония» Европы. Жириновский считал, что Европа состарилась, она хватается за любую возможность удержать своё благополучие. Это толкает её к рискованным решениям.

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Ближний Восток станет детонатором

Эпицентр будущего хаоса политик видел на Ближнем Востоке. Удар по Ирану, по его логике, станет той искрой, которая подожжёт пороховую бочку.

«Этот пожар заставит всех забыть о прежних ссорах», — говорил Жириновский.

Последствия он описывал жёстко. Обвал рынков. Волны беженцев, с которыми не справятся ни погранслужбы, ни государственные институты.

Что сделают США и Китай

Отдельный блок размышлений касался Америки. Жириновский был убеждён: Штаты реализуют сценарий «контролируемого хаоса», Америка уходит с позиций. Но уходит специально. Она создаёт форс-мажор, чтобы к 2027 году обнулить свои колоссальные долги за счёт обесценивания остального мира.

Китай в этой картине выглядит иначе. Поднебесная, по словам политика, при всей своей мощи боится примерять мантию мирового гегемона. Этот вакуум власти в критический момент только подольёт масла в огонь дестабилизации.

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Война начнётся не со взрывов

Жириновский не обещал ядерного апокалипсиса. Он описывал войну нового типа. Локальную, но с применением самых разрушительных технологий.

Особый акцент он делал на «цифровой слепоте». Конфликт начнётся не со взрывов. А с щелчка рубильника.

Первыми целями станут спутники на орбите.

«Вы не сможете включить навигатор, вы не будете знать, где находятся ваши войска — вы станете слепыми и глухими. Вот это и есть начало Третьей мировой», — предупреждал Владимир Вольфович.

Этот паралич систем, по его мнению, окажется страшнее бомб. Люди не смогут управлять ни армией, ни экономикой. Государства начнут рушиться изнутри ещё до того, как заговорят пушки.

У России особая роль

В этой глобальной перекройке Жириновский отводил России особую нишу. Наша страна должна стать «наблюдателем с ядерной дубинкой», сохранять вооружённый нейтралитет, накапливать силы и переждать мясорубку. А потом продиктовать условия выжившим.

В системе координат политика 2027 год — это не финал истории. Это демонтаж старого мирового порядка, жёсткий и неизбежный. Только такое силовое обнуление даст шанс начать партию заново. Когда старые игроки обессилят и сядут за стол переговоров.

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