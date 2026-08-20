Военный эксперт рассказал, откуда велась массированная атака беспилотников на Нижнекамск

Минувшей ночью Нижнекамск в Республике Татарстан подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара есть пострадавшие, которые находятся под наблюдением врачей, зафиксированы нарушения в работе промышленного кластера и повреждения жилых домов, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии aif.ru объяснил, как дроны способны преодолевать такие расстояния и обходить эшелонированную систему противовоздушной обороны.

По словам эксперта, современные украинские дроны обладают впечатляющей дальностью полета, что позволяет наносить удары по глубокому тылу.

«Дроны FP-1 после модернизации имеют дальность до 3400 км. Поэтому запуск с территории Украины вполне реален, конечно, не с западной территории, а, например, из Харьковской области», — отметил Кнутов.

Кнутов подчеркнул, что успешность подобных атак на тыловые регионы во многом обусловлена внешней разведывательной поддержкой. Украина получает от США и Франции детальную информацию о расположении российских систем ПВО, что позволяет планировать маршруты полета.

«Американские сенаторы говорили, что США безвозмездно поставляют Украине разведывательную информацию, а до этого была информация, что США и Франция составили карту ПВО России и передали ее Украине. И сенаторы отмечали, что информацию стали передавать чаще. То есть, не раз в неделю, а, возможно, раз в три дня или даже несколько раз в день. Из-за этого точность информации повысилась, противник все видит и прокладывает маршруты в обход наших систем ПВО», — добавил военный эксперт.

Напомним, что это уже не первая атака на город. 10 августа Нижнекамск подвергался налету БПЛА, который унес жизни 13 человек (среди жертв были ребенок, а также граждане Узбекистана и Таджикистана), еще 75 человек обратились за медицинской помощью.

Масштаб текущей атаки на всю территорию страны подтверждают данные Министерства обороны РФ. По официальной сводке за ночь 20 августа, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 726 украинских беспилотников.