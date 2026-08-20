Изображение сгенерировано нейросетью и не имеет отношения к реальному вооружению
Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась массированная атака беспилотников на Нижнекамск

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Минувшей ночью Нижнекамск в Республике Татарстан подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара есть пострадавшие, которые находятся под наблюдением врачей, зафиксированы нарушения в работе промышленного кластера и повреждения жилых домов, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии aif.ru объяснил, как дроны способны преодолевать такие расстояния и обходить эшелонированную систему противовоздушной обороны.

По словам эксперта, современные украинские дроны обладают впечатляющей дальностью полета, что позволяет наносить удары по глубокому тылу.

«Дроны FP-1 после модернизации имеют дальность до 3400 км. Поэтому запуск с территории Украины вполне реален, конечно, не с западной территории, а, например, из Харьковской области», — отметил Кнутов.

Кнутов подчеркнул, что успешность подобных атак на тыловые регионы во многом обусловлена внешней разведывательной поддержкой. Украина получает от США и Франции детальную информацию о расположении российских систем ПВО, что позволяет планировать маршруты полета.

«Американские сенаторы говорили, что США безвозмездно поставляют Украине разведывательную информацию, а до этого была информация, что США и Франция составили карту ПВО России и передали ее Украине. И сенаторы отмечали, что информацию стали передавать чаще. То есть, не раз в неделю, а, возможно, раз в три дня или даже несколько раз в день. Из-за этого точность информации повысилась, противник все видит и прокладывает маршруты в обход наших систем ПВО», — добавил военный эксперт.

Напомним, что это уже не первая атака на город. 10 августа Нижнекамск подвергался налету БПЛА, который унес жизни 13 человек (среди жертв были ребенок, а также граждане Узбекистана и Таджикистана), еще 75 человек обратились за медицинской помощью.

Масштаб текущей атаки на всю территорию страны подтверждают данные Министерства обороны РФ. По официальной сводке за ночь 20 августа, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 726 украинских беспилотников.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Касимовском округе снят карантин по лейкозу
Следующая статья
Более километра новых кабельных трасс проложено в Кальном за неделю

Популярные материалы

Интересное

2027 год — новая катастрофа: Жириновский увидел страшное в нашем ближайшем будущем

Что предсказывал Жириновский? Глобальный конфликт, цифровая слепота и хаос. Россия переждёт мясорубку и продиктует условия.
Новости России

Маргарита Симоньян раскрыла тяжёлые подробности лечения рака

После лучевой терапии у известной телеведущей начались тяжёлые осложнения.
Новости мира

Одесса в блокаде, Польша в ярости: экс-советник Пентагона намекнул на «дату смерти» Украины

Киев затянул петлю удавки вокруг своей шеи собственноручно. Прежние союзники отворачиваются, ресурсов воевать всё меньше.
Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась массированная атака беспилотников на Нижнекамск

Минувшей ночью Нижнекамск в Республике Татарстан подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара есть пострадавшие.
Новости России

Волгоградский охотник, оштрафованный за стрельбу по БПЛА, раскрыл детали дела

Пенсионер Николай Мухин из Волгоградской области, которого оштрафовали на...
Темы
Новости России

Стало известно, откуда летели 250 беспилотников ВСУ в сторону Подмосковья 20 августа

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона двигались 250 БПЛА, 28 из них были сбиты непосредственно в Московском регионе.
Погода

На Солнце зафиксирован резкий рост вспышек, новая группа пятен вышла на видимую сторону

Геомагнитная активность уже третий день сохраняется на повышенном уровне, всплески прогнозируют и в ближайшие дни. По словам специалистов, только за прошедшие сутки зафиксировано 19 вспышек.
Новости России

Герой мема «Плохо, плохо, неважно» Владимир из Кулунды погиб на СВО

Владимир стал известен широкой аудитории благодаря участию в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Эфир с его участием вышел 20 марта 2018 года.
Новости России

Силы ПВО уничтожили ракеты ВСУ, летевшие на Пензу

В четверг, 20 августа, силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили ракетную атаку, направленную на Пензу.
Новости России

Придут со штыками: раскрыто, что ждет Зеленского после выборов

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник объяснил, почему киевские власти продолжают удерживать военное положение в стране и отказываются от проведения выборов.
Новости России

Жительница Суджанского района рассказала, как боевики ВСУ расстреляли своего сослуживца на ее глазах

Женщина оказалась случайной свидетельницей жестокой сцены — украинские военные расстреляли своего бойца прямо на её глазах.
Новости России

ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по промышленным и энергетическим объектам Киева

Вооружённые силы Российской Федерации провели массированный ракетный удар по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Киева и Киевской области.
Новости России

Маргарита Симоньян оплатит штраф фермера, пытавшегося сбить БПЛА из ружья

Симоньян заявила, что оплатит штраф волгоградскому фермеру Николаю Мухину, которого суд оштрафовал на 40 тысяч рублей за попытку сбить украинский беспилотник из охотничьего ружья.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье