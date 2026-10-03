11-летний мальчик получил ранение при детонации БПЛА в Белгородской области

11-летний мальчик получил осколочное ранение бедра при детонации FPV-дрона в селе Красная Поляна Шебекинского округа Белгородской области. Об этом в субботу сообщил региональный оперативный штаб.
По данным оперштаба, FPV-дрон детонировал в селе Красная Поляна. В результате осколочное ранение бедра получил 11-летний мальчик.
Кроме того, в Шебекинском округе повреждены окна двух частных домов и автомобиль.
В Грайворонском округе в результате атаки повреждения получили социальный объект и частный дом.
В поселке Юсупово Ракитянского округа после детонации дрона в частном доме выбило окна и повредило стену.
Информации о других пострадавших не поступало.