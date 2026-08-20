Более километра новых кабельных трасс проложено в Кальном за неделю

РГРЭС отчиталась о ходе реконструкции в микрорайоне Кальное. За минувшие семь дней здесь подготовили траншею общей длиной 1183 метра для прокладки двух кабельных линий.

Основной объём — 800 метров — выполнили методом горизонтально-направленного бурения: это позволило сохранить рельеф и заметно ускорить работы. Строители задействовали улицы Радиозаводскую, Макаренко, Белинского и Тургенева.

С понедельника подрядчик перемещается на новые участки 5-й и 6-й проезды Новые, а также улицу Новую. Там из-за плотного грунта и соседства с действующими инженерными сетями траншеи будут рыть вручную.