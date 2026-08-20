рубли, бухгалтерия
Image by Дарья Яковлева from Pixabay
Общество

В Рязанской области повысили вознаграждение за помощь в поиске военнослужащих по контракту

Олеся Чугунова
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В Рязанской области снова проиндексировали размеры денежных поощрений за содействие в наборе граждан на военную службу по контракту. Соответствующие изменения внесены в два региональных постановления губернатора — информацию опубликовала газета «Рязанские ведомости».

Первая корректировка коснулась выплат сотрудникам правоохранительных и силовых структур — МВД, ФСИН, Следственного комитета и других ведомств. Теперь за привлечение на контрактную службу россиян, иностранцев и апатридов им полагается премия в размере 114 943 рубля вместо прежних 91 954 рублей.

Второе изменение затронуло компенсации для граждан РФ и иностранных граждан, помогающих вербовать соискателей из других государств для подписания контрактов с Министерством обороны на территории региона. Данная выплата также увеличена — с 80 460 до 114 943 рублей.

Для сравнения: рядовые жители Рязанской области за содействие в привлечении контрактников из других субъектов РФ или стран вне СНГ могут получить поощрение в 804 598 рублей. А вот за помощь в найме местного жителя, прописанного в регионе, вознаграждение составляет 57 471 рубль.

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