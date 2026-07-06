Фото: Фото: Кадр из сериала «Бригада», реж.: Алексей Сидоров, 2002 г.
Новости кино и ТВ

Mash: Коллеги по «Бригаде» не пришли на похороны Высоковского

Алексей Самохин
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Актера Александра Высоковского похоронили 5 июля в подмосковном Пущино, где он прожил последние 17 лет. Об этом сообщает Mash. Проститься с 62-летним артистом пришли только родственники и близкие друзья — узким кругом, без участия представителей шоу-бизнеса. На церемонии не было ни одного из коллег Высоковского по сериалу «Бригада»: отсутствовали Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков и Сергей Безруков.

Актер погиб при трагических обстоятельствах. 30 июня он отправился на рыбалку на Пущинскую косу и не вернулся домой. Поиски продолжались несколько дней, позже водолазы обнаружили тело Высоковского в реке Оке.

Церемония прощания состоялась именно в Пущино — городе, ставшем для актера домом на протяжении почти двух десятилетий. 

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