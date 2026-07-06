Четыре района Рязанской области остались без света из-за грозы и града

Филиал «Рязаньэнерго» ликвидировал большую часть аварий на электросетях региона, возникших из-за разрушительного циклона. По данным компании, к этому часу подача ресурса возобновлена для 90% отключенных абонентов. Сейчас ремонтные бригады перешли на точечную отработку индивидуальных обращений граждан в низковольтных сетях 0,4 кВ.

Грозовой фронт, сопровождавшийся шквалистым ветром, ливнями и градом, испытывал на прочность инфраструктуру области с 4 по 5 июля. Стихия спровоцировала массовые обрывы проводов и падение деревьев на линии электропередачи. Основной удар непогоды пришелся на Спасский, Старожиловский, Сараевский и Сасовский округа. Чтобы оперативно справиться с последствиями, в эти муниципалитеты стянули дополнительные силы из соседних районов.

В ходе экстренных работ специалисты восстановили свыше 1000 километров воздушных линий и запустили 673 трансформаторные подстанции. Бригады убрали с проводов 138 поваленных деревьев, заменили 26 поврежденных опор, 15 траверс и 359 изоляторов.

Устранение локальных сбоев продолжается в круглосуточном режиме. На объектах непрерывно дежурят 77 бригад — это 157 энергетиков и 98 единиц специальной техники. В компании развернут оперативный штаб, который координирует действия с МЧС и местными администрациями, а также следит за прогнозом погоды. Аварийные работы не прекратятся, пока электричество не вернется в каждый дом.