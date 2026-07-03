Общество

РГУ имени С. А. Есенина стал научным партнёром в развитии Центрального парка культуры и отдыха

Олеся Чугунова
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В Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина официально оформили долгосрочное сотрудничество по сохранению природного наследия Центрального парка культуры и отдыха. 3 июля было подписано трёхстороннее соглашение между администрацией города, Фондом Колесникова и вузом — документ закрепляет совместную работу над изучением и развитием ключевой зелёной зоны Рязани, прежде всего парка «Рюмина Роща».

Договор не начинает взаимодействие с нуля, а фиксирует уже устоявшуюся практику: учёные РГУ участвовали в обсуждении проектов благоустройства с самого начала, давали экспертные заключения подрядчикам и городским властям, помогали экологически корректировать решения. Подписание стало логичным продолжением создания Экологического совета при региональном правительстве.

По условиям соглашения, с июля 2026 по декабрь 2028 года университет проведёт комплекс исследований: оценку состояния парка, мониторинг биоразнообразия (включая поиск краснокнижных, редких и инвазивных видов), подготовку материалов для экологических стендов, а также разработку экотроп. Уже к концу 2026 года специалисты представят не менее пяти картосхем возможных маршрутов.

Такой научно выверенный подход позволит совместить благоустройство территории с бережным отношением к её уникальной экосистеме.

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