Рязанец вернулся домой в ходе обмена военнопленными 160 на 160

Один рязанский военнослужащий вернулся на Родину в ходе очередного обмена военнопленными по формуле 160 на 160. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Рязанской области Наталья Епихина.

С октября 2025 года мужчина числился пропавшим без вести. Родные не теряли надежды на его возвращение. Первую весть о нем получила семья не от официальных лиц, а от супруги одного из военнослужащих, находившихся в украинском плену. Женщина позвонила родным рязанца и сообщила, что её муж находится в плену вместе с их земляком.

Сегодня, после успешного обмена, рязанец уже смог связаться со своей мамой и сообщить, что с ним все хорошо. Уполномоченный по правам человека отметила, что ведомство продолжает держать связь с семьей военнослужащего.

«Каждый раз мы с коллегами с волнением и надеждой ищем в списках наших рязанцев. Возвращение каждого нашего бойца — это большая победа и радость каждого из нас и огромное облегчение и счастье для родных и близких, которые все это время ждали и верили», — подчеркнула Наталья Епихина.

Она также выразила благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Министерству обороны РФ, специальным службам и Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации за проведенную работу и приложенные усилия по организации обмена.

Уполномоченный по правам человека находится на постоянной связи с семьями рязанских военнослужащих, которые продолжают находиться в плену. Ведомство ждет новостей о последующих обменах и надеется на скорейшее возвращение всех наших защитников домой.