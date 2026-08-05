Продажи воды и соков в Рязани выросли из-за жары

По итогам июня 2026 года продажи минеральной и питьевой воды в Рязанской области выросли на 27%, безалкогольных напитков и соков — на 21% по сравнению с годом ранее.

Об этом сообщили в Рязаньстате, предполагая, что на уровень продаж повлияла жара.

С января по июнь текущего года предприятия Рязанской области произвели 14,7 млн литров природной питьевой и минеральной воды без сахара, а также 1,4 млн литров безалкогольных напитков, включая морсы и соки на растительном сырье.

За полгода питьевой и минеральной воды было продано на 180 млн руб, безалкогольных напитков — на 941 млн руб., что превышает показатели прошлого года на 16% и 5% соответственно с учетом сопоставимости цен.