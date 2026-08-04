Павел Малков рассказал о работе нового Штаба по креативным индустриям

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел первое заседание Штаба по развитию креативных (творческих) индустрий, который создан в регионе. В работе приняли участие Вице-губернатор Артем Бранов, руководители региональных министерств и ведомств, главы муниципальных округов, представители инфраструктуры поддержки, учреждений культуры, профессиональных объединений, общественных организаций, бизнеса.

Губернатор отметил, что работа штаба направлена на развитие креативных индустрий, решение актуальных задач в этой сфере. В его рамках будут также рассматриваться предложения и инициативы, некоторые из которых впоследствии могут быть вынесены на площадку комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которую он возглавляет. Павел Малков напомнил, что Президент подчеркивает особое значение креативных индустрий в развитии экономики. По темпам роста они сейчас опережают ее остальные отрасли. За семь лет вклад креативных индустрий в ВВП страны вырос в полтора раза – с 2,8% до 4,2%. Поставлена задача – к 2030 году достичь 6% от ВВП страны. По линии Агентства стратегических инициатив внедряется региональный стандарт развития креативных индустрий, который представляет собой механизм для поддержки этого сектора в регионах, которым нужно руководствоваться.

«Отрасль очень значимая для экономики, будем работать над ее развитием. В Рязанской области хороший потенциал, богатое культурное и историческое наследие. Выгодное логистическое положение, активное предпринимательское сообщество. Уже есть действующие меры поддержки для предпринимателей и продвижения креативных стартапов. Все вместе это и должно работать на нужный результат, – сказал Павел Малков. – Сегодня в регионе в сфере креативных индустрий работают более 5 тысяч специалистов. Показываем хорошую динамику: количество предпринимателей в творческих отраслях ежегодно увеличивается на 4,2%. Среднегодовой темп прироста объема креативной экономики за последние 5 лет превысил 15%. Чтобы двигаться дальше, нужно сформировать недостающую инфраструктуру и доработать комплекс мер поддержки».

Губернатор подчеркнул, что в регионе уже есть ряд успешных проектов, которые помогают воплощать креативные идеи. В том числе это Рязанская ВДНХ, Школа креативных индустрий и креативный кластер «Первая электростанция», который сейчас развивается. Серьезный импульс работе придаст филиал Наццентра «Россия», планируемый к открытию в этом году. Все эти площадки входят в маршрут «Рязань пешеходная». Он направлен не только на обновление и благоустройство общественных пространств, но и создание привлекательных для бизнеса территорий, где интересно строить жилую и деловую инфраструктуру, открывать рестораны, музеи, запускать стартапы, проводить мероприятия.

На заседании была утверждена региональная Стратегия развития креативных индустрий до 2030 года. Обсуждались конкретные вопросы развития отрасли, включая ее приоритетные направления, нормативное регулирование, поддержку предпринимательства в этой сфере, в том числе дополнительные решения. Речь также шла о работе инфраструктуры поддержки и другом. Были представлены предложения и инициативы, которые по поручению Губернатора будут проработаны.