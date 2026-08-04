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Культура и события

Куда сходить в Рязани в августе: праздники, концерты и мастер-классы

Олеся Чугунова
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Рязань подготовила насыщенную программу для жителей и гостей города на последний месяц лета. С 1 по 31 августа на различных площадках пройдут десятки событий для всех возрастов — от малышей до пенсионеров.

Вас ждут вечерние концерты на площади МКЦ и в «Октябре», танцевальные вечера в Центральном парке и музыкальные проекты в Нижнем городском саду. В лесопарке можно послушать группу «Одноклассники», посетить «Детскотеку» и даже найти пушистого друга на выставке-поиске «Пойдем домой» 22 августа.

Для любителей активностей — фестиваль «Хочу играть», анимационные семейные программы в парке Гагарина и шоу-группа «АЯ» в Зеленом театре. Киноманов ждут показы под открытым небом 9, 23 и 30 августа.

Отдельный сюрприз — программа «Музыка и Краски Нижнего парка» с мастер-классами и живым звуком.

Главное событие месяца — День города — еще впереди, подробности о праздновании мы расскажем позже. Следите за программой — возможны изменения.

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