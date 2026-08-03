В Рязани отреставрировали бумажный план города 1868 года

Специалисты регионального центра консервации и реставрации библиотеки имени Горького завершили восстановление плана Рязани 1868 года. Исторический документ после реставрации вернулся в фонд библиотеки.

На реставрацию план поступил из краеведческого информационного отдела. Документ размером 33,5 × 40,5 сантиметра состоял из нескольких склеенных листов. В прошлом его продублировали на тонкую бумагу, а лицевую сторону покрыли термопленкой, которая со временем начала отслаиваться. Из-за этого план нуждался в срочном восстановлении.

Перед началом работ реставраторы провели фотофиксацию и исследовали документ. Специалисты проверили уровень кислотности бумаги, устойчивость типографской краски и растворимость клея. Результаты показали, что план можно промывать водой без риска повредить изображение.

Затем реставраторы аккуратно сняли термопленку с помощью фена и скальпеля, удалили старую дублирующую бумагу и промыли все части документа сначала в теплой проточной, а затем в дистиллированной воде. После этого план высушили.

Поврежденные участки восстановили методом «встык», восполнив утраты специальной реставрационной бумагой, близкой по цвету и толщине к оригиналу. Для укрепления документ усилили чайной бумагой с обеих сторон и продублировали на длинноволокнистую хлопковую основу. Во время реставрации использовали мучной клей, а после завершения работ план выдержали под прессом до полной стабилизации.

После окончания всех процедур исторический документ поместили в защитную капсулу из специальной пленки для инкапсулирования и вернули в фонд библиотеки имени Горького.

Фото: vk.ru/biblioryazan