В Старожиловском районе водитель погиб при столкновении легковушки с «Камазом»

Утром 3 августа в Старожиловском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Водитель Chevrolet Lacetti погиб на месте.

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 8:30 на 54-м километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александр Невский — Данков — Ефремов». Здесь столкнулись автомобиль Chevrolet Lacetti и «КамАЗ».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Пассажира Chevrolet Lacetti, а также водителя грузовика с травмами доставили в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины столкновения.