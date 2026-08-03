Фото: https://max.ru/id6229054695_biz
Общество

Рязанские спортсмены завоевали пять медалей на Чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Сборная команда спортсменов из Рязанской области достойно представила регион на престижном мировом первенстве по джиу-джитсу, прошедшем в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Выступления российских атлетов завершились триумфом: в копилке рязанцев оказалось пять наград различного достоинства.

Лидером по числу завоеванных трофеев стал Никита Печёнкин, которому удалось подняться на высшую ступень пьедестала, а также стать бронзовым призером турнира. Золотую медаль в своих соревнованиях также завоевала Ангелина Патанина. Серебряными призерами чемпионата стали Варвара Курбатова, Екатерина Верёвкина и Полина Каратаева. Для юных воспитанников клуба «Юпитер» эти награды стали значимым прорывом в карьере, подтвердившим высокий уровень подготовки.

«Р-Энергия» уже не первый год оказывают системную поддержку рязанским спортсменам, рассматривая это как неотъемлемую часть социальной ответственности бизнеса. Представители энергетической компании отметили, что следят за успехами ребят на протяжении всех соревнований, а каждая победа является результатом долгого труда и силы духа.

Прямые трансляции поединков продолжаются, и болельщики по-прежнему могут присоединиться к просмотру.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани 53-летний мужчина из ревности зарезал сожительницу
Следующая статья
В Старожиловском районе водитель погиб при столкновении легковушки с «Камазом»

Популярные материалы

Новости России

В Архипо-Осиповке в Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека

Три человека погибли в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком после падения обломков беспилотника. Еще 13 жителей пострадали, среди них есть дети.
Новости России

Сладков прокомментировал взрыв в ресторане в центре Москвы

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в публикации в...
Культура и события

Рязань празднует День ВДВ

Центральной площадкой празднования по традиции стал стадион «Рязань-Арена». Гости увидели десантирование спортсменов-парашютистов, показательные выступления десантников и военного оркестра, захватывающую военизированную эстафету, выставку вооружения и офицерский вальс. 
Новости России

Юрист рассказала о способе казни тайцев, убивших брата и сестру из России

Двум тайцам, причастным к убийству россиян Романа и Дианы...
Новости России

Взрыв в ресторане в Москве прогремел во время выступления музыкантов

Самодельное взрывное устройство в ресторане Balzi Rossi на Кудринской...
Темы
Общество

Рязанцы благодарят бойцов МОГ за отражение массированной атаки БПЛА

В Рязанской области продолжается набор добровольцев в мобильные огневые группы (МОГ), которые совместно с подразделениями ПВО Минобороны обеспечивают защиту региона от воздушных угроз.
Интересное

Рекорды на высоте 123 метра: как T2 превращает телеком-инфраструктуру в точку притяжения туристов

Вместо скучных презентаций в душных залах — бинокли и живое общение на набережной.
Общество

Аркадий Фомин извинился перед жителями за ошибку администрации, повлекшую нарушение сроков ремонта дороги

Глава регионального парламента Аркадий Фомин провел личный прием граждан, на котором жительница Шиловского района Любовь Тихонова рассказала о ситуации с ремонтом улицы Школьной в селе Борок.
Общество

Рязанская область заняла 73-е место в рейтинге регионов по качеству дорог

Качество автомобильных дорог традиционно остается одной из ключевых инфраструктурных проблем страны, от решения которой во многом зависят динамика экономического роста и качество жизни.
Культура и события

Более 100 рязанских семей объединил форум «Родные-Любимые» в Доме молодёжи

1 августа в Доме молодёжи (г.Рязань, Соборная площадь, д.14) прошёл форум семейного сообщества «Родные-Любимые».
Общество

С 3 августа начнется прием заявлений по системе «Мобильный избиратель» на выборы в Госдуму

18, 19 и 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.
Общество

Павел Малков вручил награды десантникам в рязанском Правительстве

Губернатор Павел Малков произнес это на торжественной церемонии вручения государственных и региональных наград личному составу Рязанского территориального гарнизона. Мероприятие, приуроченное ко Дню Воздушно-десантных войск, прошло в Правительстве Рязанской области.
Общество

С 1 августа на рязанский маршрут № 53 выходят 16 современных автобусов с кондиционерами и пандусами

1 августа, на муниципальный маршрут № 53 в Рязани выйдут 16 новых автобусов, которые будут обслуживать пассажиров вместо прежнего перевозчика.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье