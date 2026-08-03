Сборная команда спортсменов из Рязанской области достойно представила регион на престижном мировом первенстве по джиу-джитсу, прошедшем в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Выступления российских атлетов завершились триумфом: в копилке рязанцев оказалось пять наград различного достоинства.

Лидером по числу завоеванных трофеев стал Никита Печёнкин, которому удалось подняться на высшую ступень пьедестала, а также стать бронзовым призером турнира. Золотую медаль в своих соревнованиях также завоевала Ангелина Патанина. Серебряными призерами чемпионата стали Варвара Курбатова, Екатерина Верёвкина и Полина Каратаева. Для юных воспитанников клуба «Юпитер» эти награды стали значимым прорывом в карьере, подтвердившим высокий уровень подготовки.

«Р-Энергия» уже не первый год оказывают системную поддержку рязанским спортсменам, рассматривая это как неотъемлемую часть социальной ответственности бизнеса. Представители энергетической компании отметили, что следят за успехами ребят на протяжении всех соревнований, а каждая победа является результатом долгого труда и силы духа.

Прямые трансляции поединков продолжаются, и болельщики по-прежнему могут присоединиться к просмотру.