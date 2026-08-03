Общество

Рязанская область заняла 73-е место в рейтинге регионов по качеству дорог

Олеся Чугунова
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Москва и Челябинская область лидируют в рейтинге российских регионов по качеству дорог, замыкают список Архангельская и Волгоградская области, свидетельствует исследование РИА Новости. Качество автомобильных дорог традиционно остается одной из ключевых инфраструктурных проблем страны, от решения которой во многом зависят динамика экономического роста и качество жизни.

Как отмечают эксперты, в последние годы ситуация в этой сфере постепенно улучшается: если в 2020 году нормативам соответствовало 50,4% региональных и местных дорог в совокупности, то в конце 2025 года — уже 55,2%. При этом доля дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативам, составляет в конце 2025 года 56,3%, а доля местных дорог общего пользования — 54,7%. В то же время различия по качеству дорог между субъектами РФ остаются весьма значительными и во многом обусловлены природно-климатическими, экономическими и административными аспектами.

Регионы в рейтинге ранжируются по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2025 года. Автомобильные дороги общего пользования делятся на три типа — федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 95% всех автомобильных дорог общего пользования приходится именно на дороги регионального, межмуниципального и местного значения. В целом по стране доля таких дорог составляет 96%. Из общего списка сильно выделяются только Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, где доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не превышает 80% всех автомобильных дорог.

Как уже говорилось, в целом по России по состоянию на конец 2025 года 55,2% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям, что на 0,4 процентных пункта выше уровня конца 2024 года. Согласно исследованию, в 43 субъектах РФ доля таких дорог ниже общероссийского уровня. Причем различие в доле дорог, отвечающих нормативным требованиям, очень велико — между пятеркой лидеров рейтинга и замыкающими пятью регионами оно составляет 2,6 раза.

Рязанская область в этом рейтинге расположилась на 73-м месте. По данным исследования, доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в регионе по итогам 2025 года составляет 43,4%. Это ниже среднероссийского показателя (55,2%), однако, уровень зависит от множества факторов, включая плотность застройки и климатические условия. Кроме того, плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Рязанской области оценивается в 293 км дорог на 1000 км² территории.

Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва с показателем доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, равным 100%. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Челябинская область, Республика Ингушетия, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, где доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, находится в диапазоне от 81,7% до 84,6%. Республика Ингушетия выделяется в стране очень высокой плотностью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (больше только в городах федерального подчинения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе).

Наиболее неблагополучно ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 17,2% автомобильных дорог общего пользования. В том числе в регионе нормативным требованиям отвечает 34% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и всего 7% автомобильных дорог местного значения. При этом эксперты подчеркивают, что в Архангельской области в дорожной сфере наблюдается позитивная динамика, и доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, в последние годы постоянно растет.

В замыкающей пятерке рейтинга также Волгоградская и Кировская области с долей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения составляет менее 30%.

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