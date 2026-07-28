Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков оценил развитие «Пушкинской карты» в регионе

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На заседании регионального правительства губернатор Павел Малков сосредоточил внимание на расширении возможностей «Пушкинской карты» в Рязанской области. Эта программа действует в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Глава региона запросил детальный отчет о принимаемых мерах.

Министр культуры региона Екатерина Шуранова сообщила, что во исполнение поручения губернатора ведется системная работа по развитию программы. Разработан комплекс дополнительных мер для привлечения большего числа школьников и студентов. Среди ключевых нововведений — запуск клуба амбассадоров «Пушкинской карты» на базе Дома молодежи, которые активно продвигают проект через соцсети, а также партнерство с радиостанцией ТКР-ФМ с участием известных деятелей культуры и медийных персон.

Особый акцент, по словам Шурановой, сделан на межведомственном взаимодействии между учреждениями культуры, образования и муниципальными округами. Запущен пилотный проект творческих уроков на площадках учреждений культуры — в нем участвуют четыре школы Рязани. Инициативу представят на августовском педсовете, а полноценно внедрять начнут с января 2027 года.

Дополнительно совместно с обществом «Знание» для молодежи организуют тематические лекции, а при поддержке бизнеса налажена доставка детей из отдаленных сел в рязанский цирк. С сентября стартует проект «День по Пушке» — выездные мероприятия театров, музеев и библиотек в муниципалитетах.

Екатерина Шуранова подчеркнула устойчивый рост числа пользователей: Рязанская область занимает 3-е место в ЦФО по количеству оформленных карт. Однако освоение бюджетных средств пока составляет лишь 17% от установленного лимита. Это значит, что до конца года учреждения культуры могут привлечь более 300 млн рублей из неиспользованных средств.

Губернатор Павел Малков призвал не снижать темпов и сделать работу по развитию программы системной.

«Вижу, прогресс есть. Надо организовывать такие мероприятия, чтобы они были действительно интересны молодежи, избегая формального подхода. Это касается каждого учреждения культуры, творческих занятий, экскурсий, которые будут там проходить в рамках школьного обучения, выездной работы в округах. Руководителям надо смотреть на свои учреждения глазами посетителей», – сказал глава региона.

Он также поручил максимально эффективно использовать выделенные по программе средства. Напомним, что «Пушкинская карта» доступна всем россиянам от 14 до 22 лет и позволяет приобретать билеты на спектакли, концерты, в кино, музеи и на выставки по всей стране.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
«Рыцарь индустриализации»: как Дзержинский строил экономику СССР
Следующая статья
Семьи Рязанской области приглашают принять участие в чемпионате по мини-футболу в августе

Популярные материалы

Политика

Лебедев объяснил, зачем ВС РФ бьют по заблокированным в порту судам 

Утром 27 июля суда были атакованы беспилотниками «Герань-4». По данным местных властей, в результате атаки один человек погиб, еще несколько получили ранения.
Общество

Рязанцы предупредили о несъедобном грибе в местных лесах, который очень похож на белый

Многие неопытные грибники думают, что это боровик. Внешне боровик и несъедобный горький горчак действительно похожи.
Происшествия

Повреждены жилой дом, линии электропередач: губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА в Рязанской области

В ночь на 28 июля над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков. 
Интересное

Меньше 10 дней до «ядерной» даты: предсказанный Брэдбери роковой день приближается

До даты, предсказанной фантастом 70 лет назад, остались считанные дни. 5 августа 2026 года — день, когда замолкает последний голос человечества. Совпадение или предупреждение?
Происшествия

Одна из погибших на улице Бирюзова девочек-подростков приехала в гости из Татарстана

Тела девушек нашли рядом с многоэтажкой в начале июля.
Темы
Общество

В Соколовке началось благоустройство общественного пространства у храма Святой Матроны Московской

Ход реализации проекта и перспективы развития объекта обсудили на выездном совещании с участием местных активистов, подрядчиков, представителей прихода, депутата гордумы Татьяны Климовой и специалистов мэрии.
Общество

Семьи Рязанской области приглашают принять участие в чемпионате по мини-футболу в августе

В чемпионате примут участие 16 команд.
Интересное

«Рыцарь индустриализации»: как Дзержинский строил экономику СССР

В эпоху НЭПа он проявил себя не как каратель, а как подвижник хозрасчета, теоретик индустриализации и практик создания экономического фундамента СССР.
Общество

Павел Малков подвёл итоги дорожного сезона и поставил задачи на год

За три года в порядок приведено почти 600 км региональных трасс.
Общество

Губернатор Павел Малков дал ряд поручений, касающихся аварийных ситуаций на сетях электроснабжения в Рязани

Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области дал поручения, которые касаются проблемы с аварийными отключениями электроснабжения в микрорайоне Кальное.
Общество

Лыбедский бульвар в Рязани получит детские зоны, спортплощадку и пруд у стадиона «Спартак»

В городе одновременно благоустраиваются несколько общественных пространств, которые ранее выбрали сами жители в ходе открытого голосования.
Общество

Рязанцам напомнили о 7 годах тюрьмы за утечку гостайны

В период стратегического противоборства иностранные спецслужбы кратно наращивают активность по выведыванию информации, составляющей государственную тайну, а также персональных данных сотрудников оборонных предприятий и органов власти.
Общество

Аркадий Фомин: Важно слышать людей, вместе добиваться решения конкретных проблем и нести ответственность за результат

В понедельник, 27 июля, состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье