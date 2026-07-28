Павел Малков оценил развитие «Пушкинской карты» в регионе

На заседании регионального правительства губернатор Павел Малков сосредоточил внимание на расширении возможностей «Пушкинской карты» в Рязанской области. Эта программа действует в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Глава региона запросил детальный отчет о принимаемых мерах.

Министр культуры региона Екатерина Шуранова сообщила, что во исполнение поручения губернатора ведется системная работа по развитию программы. Разработан комплекс дополнительных мер для привлечения большего числа школьников и студентов. Среди ключевых нововведений — запуск клуба амбассадоров «Пушкинской карты» на базе Дома молодежи, которые активно продвигают проект через соцсети, а также партнерство с радиостанцией ТКР-ФМ с участием известных деятелей культуры и медийных персон.

Особый акцент, по словам Шурановой, сделан на межведомственном взаимодействии между учреждениями культуры, образования и муниципальными округами. Запущен пилотный проект творческих уроков на площадках учреждений культуры — в нем участвуют четыре школы Рязани. Инициативу представят на августовском педсовете, а полноценно внедрять начнут с января 2027 года.

Дополнительно совместно с обществом «Знание» для молодежи организуют тематические лекции, а при поддержке бизнеса налажена доставка детей из отдаленных сел в рязанский цирк. С сентября стартует проект «День по Пушке» — выездные мероприятия театров, музеев и библиотек в муниципалитетах.

Екатерина Шуранова подчеркнула устойчивый рост числа пользователей: Рязанская область занимает 3-е место в ЦФО по количеству оформленных карт. Однако освоение бюджетных средств пока составляет лишь 17% от установленного лимита. Это значит, что до конца года учреждения культуры могут привлечь более 300 млн рублей из неиспользованных средств.

Губернатор Павел Малков призвал не снижать темпов и сделать работу по развитию программы системной.

«Вижу, прогресс есть. Надо организовывать такие мероприятия, чтобы они были действительно интересны молодежи, избегая формального подхода. Это касается каждого учреждения культуры, творческих занятий, экскурсий, которые будут там проходить в рамках школьного обучения, выездной работы в округах. Руководителям надо смотреть на свои учреждения глазами посетителей», – сказал глава региона.

Он также поручил максимально эффективно использовать выделенные по программе средства. Напомним, что «Пушкинская карта» доступна всем россиянам от 14 до 22 лет и позволяет приобретать билеты на спектакли, концерты, в кино, музеи и на выставки по всей стране.