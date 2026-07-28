Губернатор Павел Малков дал ряд поручений, касающихся аварийных ситуаций на сетях электроснабжения в Рязани

Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области дал поручения, которые касаются проблемы с аварийными отключениями электроснабжения в микрорайоне Кальное.

На заседании Павел Малков обратил внимание на большое количество жалоб в соцсетях о частых отключениях электричества в Кальном. В минувшие выходные жители микрорайона снова остались без света. Проблема, по словам Губернатора, связана с несколькими причинами.

«Во-первых, это сильно изношенные сети, которые не обновлялись десятилетиями. Сейчас максимальный износ на шести из восьми линий. Во-вторых, много лет строили дома и совершенно при этом не модернизировали электросети, не учитывался рост нагрузки. И в-третьих, часть сетей находится не на балансе профильной организации. Только после передачи их РГРЭС можно будет обеспечить их нормальную работу», – заявил Павел Малков.

Антикоррупционному комитету Рязанской области Губернатор поручил совместно с Центром управления регионом провести проверку и дать оценку организации системы информирования граждан об аварийных ситуациях и ходе восстановительных работ.

Также Губернатор дал поручение главе администрации Рязани Борису Ясинскому – составить реестр электросетей для последующей передачи их в Рязанские городские распределительные электрические сети.

По словам заместителя Председателя Правительства Андрея Журко, для повышения надежности электроснабжения в этом году реконструируют две основные кабельные линии протяженностью 6 км, которые питают микрорайоны Дашково-Песочня и Кальное. Согласно плану-графику проведены проектные работы, определен подрядчик, закупаются материалы. Все работы будут закончены в октябре текущего года.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что нужно постараться закончить реконструкцию линий раньше, чтобы закрыть проблемный вопрос с электроснабжением этих микрорайонов.