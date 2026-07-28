Павел Малков поручил создать безопасную среду на подходах к школам и детсадам Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального Правительства 28 июля потребовал комплексно подойти к благоустройству территорий вокруг учебных заведений. Особое внимание он уделил не только внутренним помещениям школ, но и внешней инфраструктуре.

Глава региона акцентировал, что в преддверии 1 сентября необходимо оценить состояние тротуаров, пешеходных переходов, газонов и фонарей уличного освещения возле каждого объекта. Руководителям минобразования и муниципалитетов даны четкие указания оперативно устранить все недочеты.

«Скоро начнется новый учебный год. В регионе сейчас идет масштабное обновление школ, работаем по федеральной госпрограмме модернизации учебных заведений национального проекта «Молодежь и дети». Проводим комплексный ремонт, косметический во многих учреждениях. Необходимо не только приводить в порядок здания и учебные кабинеты, но и все прилегающие территории, подъездные и пешеходные пути. На все нужно обращать внимание. Везде должны быть обеспечены все условия для того, чтобы дети могли комфортно и безопасно добраться до школы или детского сада», – сказал Павел Малков.

Помимо этого, губернатор поставил задачу проверить остановки общественного транспорта рядом с учреждениями, организовать удобные парковочные места для велосипедов и самокатов, а также предусмотреть карманы для временной остановки автомобилей, чтобы высадка детей проходила без риска для их жизни.