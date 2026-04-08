Фото: пресс-служба Классной темы
Все события Рязани и области

Рязанских учителей приглашают принять участие в новом сезоне проекта «Классная тема»

Екатерина Приведенцева
Министерство просвещения РФ совместно с телеканалом «Россия» и компанией ВК открыло прием заявок на пятый, юбилейный сезон телепроекта «Классная тема». Программа создана по поручению президента Владимира Путина, чтобы познакомить страну с талантливыми учителями и повысить статус педагогической профессии.

Участвовать могут преподаватели биологии, географии, истории, физики, химии, математики, русского языка и литературы. Чтобы попасть в число кандидатов, нужно пройти тест по своему предмету и записать видео-визитку. Заявки принимаются до 31 мая включительно.

Федеральным оператором выступает Фонд Гуманитарных Проектов, стратегический партнер — АНО «Диалог.Регионы», просветительский — исторические парки «Россия – Моя история». Главный приз для победителя — собственный цикл познавательных передач на федеральном ТВ.

Для финалистов предусмотрены ценные подарки и специальные номинации от госкорпораций «Росатом», «Ростех», компании «Сибур», портала «Грамота.ру», «Движения Первых» и других. Они также отправятся в научно-просветительские поездки в регионы, где работают предприятия-партнеры.

В 2025 году на проект поступило более шести тысяч заявок от учителей со всей России. 35 педагогов (по пять на каждый из семи предметов) вышли в полуфинал — их видеоуроки можно посмотреть в сообществе «Классная тема» во ВКонтакте.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье