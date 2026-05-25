Убитый отец и пропавший сын: что творилось в семье Крапивиных

Жители Липецкой области потрясены жестоким преступлением, которое произошло в конце мая. 22 мая в розыск были объявлены отец и сын Крапивины — 42-летний Алексей и его 18-летний сын Артём. Они выехали на автомобиле из Липецка по маршруту Спешнево-Ивановское — Лебедянь, но до дома так и не добрались, перестав выходить на связь.

Трагическая развязка наступила 25 мая. В лесном массиве был обнаружен их брошенный автомобиль со следами крови в салоне. Рядом с машиной нашли тело Алексея Крапивина с признаками насильственной смерти. Его сын Артём был объявлен в розыск.

Позже стало известно, что юношу и его знакомого задержали для проведения допроса. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, включая ограбление.

В комментарии для aif.ru знакомая семьи, представившаяся Ирмой, рассказала, что погибший пользовался уважением на работе и среди друзей.

«Крапивин-старший работал с моим отцом. Мужчина был хорошим, ничего плохого сказать не могу про него. Семья хорошая, и случилось горе. Правоохранительные органы, надеюсь, узнают все обстоятельства», — поделилась она.

Жительница Липецка Мария рассказала о том, что говорят в родном селе семьи — Спешнево-Ивановском.

«В деревне про семью говорят только хорошее: что очень дружные. Односельчане переживают из-за трагедии. Появилась информация, что перед тем, как выехать к матери в Лебедянь, они сняли 100 000 рублей. Предположили, что кто-то отследил и ограбил. Следствие разберётся, что на самом деле произошло», — отметила она.

По факту исчезновения и гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие продолжает работу, выясняя все детали этой трагедии.