Около часа ночи 24 мая российская баллистическая ракета «Орешник» ударила по Белой Церкви в Киевской области. Это подтвердил официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет eadaily.com.

Провластные украинские каналы немедленно выдвинули версию: ракета якобы промахнулась мимо Киева на 80 километров. Издание Defence Express развило её, сославшись на данные OSINT-канала CyberFlour: по их информации, «Орешник» поразил гаражный кооператив. Это официально подтвердила Киевская областная военная администрация, добавив, что повреждены также здания некоего неназванного предприятия.

Почему версия о «промахе» не сложилась

Здравомыслящие украинские Telegram-каналы отнеслись к этому объяснению скептически. Канал «ЗеРада» прямо указал на цель: по его данным, удар нанесён по аэродрому в Белой Церкви, где располагается база Роберта Броуди — командующего Силами беспилотных систем ВСУ, известного под позывным Мадьяр.

Канал «Легитимный» сначала написал, что ракета ударила «по подземным объектам», а значит, никакого пиара тут нет — по Киеву не стреляли намеренно. Позже добавил уточнение: снесены подземные склады хранения самолётов, комплектующих для дронов и сопутствующей техники.

Отдельного внимания заслуживают данные о противовоздушной обороне. По информации телеграм-канала «Резидент», ссылающегося на собственные источники, украинское ПВО ночью 24 мая перехватило лишь 30% ракет и 50% беспилотников. Официальная статистика, по словам канала, реальной картины не отражает. Более того, «Резидент» утверждает: пропаганда получила задачу сформировать у общества впечатление о незначительном ущербе от удара.