Прилёт Орешника по Белой Церкви. Кадр из видео.
Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Алексей Самохин
Около часа ночи 24 мая российская баллистическая ракета «Орешник» ударила по Белой Церкви в Киевской области. Это подтвердил официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет eadaily.com.

Провластные украинские каналы немедленно выдвинули версию: ракета якобы промахнулась мимо Киева на 80 километров. Издание Defence Express развило её, сославшись на данные OSINT-канала CyberFlour: по их информации, «Орешник» поразил гаражный кооператив. Это официально подтвердила Киевская областная военная администрация, добавив, что повреждены также здания некоего неназванного предприятия.

Почему версия о «промахе» не сложилась

Здравомыслящие украинские Telegram-каналы отнеслись к этому объяснению скептически. Канал «ЗеРада» прямо указал на цель: по его данным, удар нанесён по аэродрому в Белой Церкви, где располагается база Роберта Броуди — командующего Силами беспилотных систем ВСУ, известного под позывным Мадьяр.

Канал «Легитимный» сначала написал, что ракета ударила «по подземным объектам», а значит, никакого пиара тут нет — по Киеву не стреляли намеренно. Позже добавил уточнение: снесены подземные склады хранения самолётов, комплектующих для дронов и сопутствующей техники.

Отдельного внимания заслуживают данные о противовоздушной обороне. По информации телеграм-канала «Резидент», ссылающегося на собственные источники, украинское ПВО ночью 24 мая перехватило лишь 30% ракет и 50% беспилотников. Официальная статистика, по словам канала, реальной картины не отражает. Более того, «Резидент» утверждает: пропаганда получила задачу сформировать у общества впечатление о незначительном ущербе от удара.

