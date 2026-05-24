Удар по Киеву нанесли российские войска, использовался «Орешник» 

В ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска нанесли массированный удар по территории Киева. В населённый пункт Белая церковь, недалеко от столицы Украины прилетел «Орешник».

Сегодня ночью российские войска нанесли массированный удар по Киеву с использованием ракет и беспилотников. По данным местных властей, повреждения зафиксированы во всех районах города.

Сейчас спасатели тушат многочисленные пожары, над городом поднимаются столбы дыма. Противник заявляет, что прилетело более 50 ракет различного типа и около 700 ударных БПЛА.

«Надо бить – как сегодня и ещё гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени», — написал в соцсетях Дмитрий Медведев.

«Верховный обещал — Армия исполнила. Ночь на 24 мая стала, пожалуй, одной из самых плотных ночей этого года: комбинированный удар прошёл широким веером от Одессы до Хмельницкого, основное острие — Киев и Белая Церковь…

… «Кинжалы» по Киеву — за Дашу и Яну. «Искандеры» по цехам в Кривом Роге — за Артёма и Максима. «Калибры» по Староконстантинову — за Соню и Алину. Каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей. Но на ракетах должны быть имена и фамилии тех, кто отдал приказ оборвать жизни будущих учителей», — написал военкор Александр Коц.

Официальная информация от Минобороны РФ пока не поступала.