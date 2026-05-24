Психолог предупредила о влиянии видеоигр на либидо мужчин

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова предупредила, что чрезмерное увлечение компьютерными играми может негативно сказаться на отношениях и сексуальном влечении. В разговоре с «Абзацем» специалист объяснила, что некоторые мужчины начинают воспринимать виртуальных персонажей как более привлекательных, чем реальных партнерш.

По словам психолога, проблема связана не только с эротическими элементами в играх, но и с тем, как устроен сам цифровой мир. Игровые героини часто выглядят как идеализированная фантазия: без недостатков, конфликтов и эмоциональных сложностей. Человек быстро привыкает к таким образам.

Денисова-Мельникова отметила, что на фоне гипертрофированной графики реальные отношения могут казаться слишком сложными и непредсказуемыми. В жизни приходится учитывать чувства другого человека, договариваться и искать компромиссы. Виртуальная среда, напротив, предлагает быстрые эмоции и ощущение полного контроля.

Психолог подчеркнула, что опасность появляется в тот момент, когда игра становится эмоциональной заменой живому общению. Тогда постепенно снижается интерес к реальной близости, а требования к внешности партнерши начинают расти.

Как пояснила специалист, особенно тревожной ситуация становится при формировании зависимости от игр с эротическим сюжетом. Человеку становится труднее воспринимать обычные бытовые ситуации, несовпадение желаний и необходимость учитывать эмоции окружающих.

При этом Денисова-Мельникова уточнила: само по себе увлечение играми не мешает семейной жизни. Повод для беспокойства возникает тогда, когда виртуальный мир начинает полностью вытеснять реальные отношения и живое общение.