Священник объяснил, как понять причины неудач на работе

Алексей Самохин
Протоиерей Андрей Ефанов ответил читательнице журнала «Фома», которая пожаловалась на постоянные трудности на работе и спросила, могут ли неудачи быть знаком того, что ей нужно выбрать другой путь. Это был не абстрактный совет «всем россиянам», а ответ конкретной женщине, которая просит о помощи именно священника. 

Священник сразу отметил: однозначно говорить о воле Божией в такой ситуации нельзя. По его словам, человеку не открыто знание о том, почему происходят те или иные события.

Ефанов предложил подойти к проблеме с практической стороны и внимательно разобрать каждую рабочую ситуацию. Он посоветовал честно ответить себе на несколько вопросов: какие именно задачи не удается выполнить, что мешает их завершить, насколько реалистичны сроки и подходит ли человеку коллектив.

Как пояснил священник, повторяющиеся ошибки почти всегда имеют конкретные причины. Иногда дело может быть в перегрузке, иногда — в неправильной организации работы или неподходящих условиях.

Он также рекомендовал не ограничиваться привычной схемой поведения, а попробовать изменить подход и подумать, какие действия помогли бы избежать прошлых ошибок. По мнению Ефанова, такой анализ поможет понять, стоит ли оставаться на нынешнем месте или лучше искать другую работу.

Священник добавил, что в подобных ситуациях полезной может оказаться помощь психолога, который поможет увидеть проблему со стороны и задать правильные вопросы.

