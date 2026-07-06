Новая любовь или встреча с бывшим? Глоба назвала знаки, которые ждут мощные перемены в личной жизни

В начале месяца российский астролог Тамара Глоба представила новый астрологический прогноз на июль. Второй месяц лета обещает быть интересным и насыщенным, однако не для всех знаков зодиака он пройдёт одинаково благоприятно.

Астропрогноз уже выделил тех, кому улыбнётся удача, и тех, кому стоит быть особенно внимательными к событиям вокруг. Сегодня разбираемся, кому июль принесёт успех в любви, а кого судьба может неожиданно вернуть к людям из прошлого.

Овны

Июль для Овнов обещает стать одним из самых ярких месяцев этого лета. На первый план выйдут любовь и новые чувства. Если давно хотелось совместить личное счастье с любимым делом, сейчас для этого самое подходящее время. Новые отношения могут стать источником вдохновения и изменить привычный ход событий.

Тельцы

Для Тельцов месяц открывает новые возможности в личной жизни. Не исключены интересные знакомства, которые могут перерасти в серьёзные отношения. Для некоторых представителей знака этот период окажется связан с пополнением в семье. Однако ближе к концу июля стоит внимательнее относиться к новым связям. Не все люди, которые появятся рядом, останутся в вашей жизни надолго.

Раки

Со второй декады июля личная жизнь может заиграть новыми красками. Поездки с близкими, новые знакомства и приятные встречи подарят яркие эмоции. При этом прошлое ещё может напомнить о себе.

Львы

Для Львов июль станет месяцем любви и внимания. Вы окажетесь в центре событий, а новые знакомства и романтические чувства помогут почувствовать себя увереннее. Это благоприятное время, чтобы открыться отношениям и не бояться проявлять инициативу.

Девы

Дев июль может приятно удивить встречами с людьми из прошлого. Не исключено, что в вашу жизнь вернётся человек, к которому когда-то были сильные чувства. Это также удачное время для отдыха, новых знакомств и переосмысления личных отношений.

Весы

В этом месяце рядом окажутся люди, которым вы действительно дороги. Их поддержка поможет разобраться не только в бытовых вопросах, но и в личной жизни. Возможно, именно сейчас отношения станут крепче.

Скорпионы

Июль даёт шанс вернуться к тому, что когда-то осталось незавершённым. Возможна встреча с прежней любовью или человеком, который когда-то играл важную роль в вашей жизни. Старые чувства могут напомнить о себе и заставить посмотреть на отношения по-новому.

Козероги

Для Козерогов июль может стать временем приятных встреч и романтических событий. Особенно удачно будут складываться отношения с человеком, который находится далеко или с которым вы давно не виделись. Этот месяц способен подарить признание и приятные эмоции в личной жизни.