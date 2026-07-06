НТВ начинает съемки нового боевика с Петром Рыковым и Константином Плотниковым

Телеканал НТВ объявил о старте производства нового остросюжетного сериала «Гремучая смесь» (18+). Главные роли в проекте достались популярным российским актерам Петру Рыкову и Константину Плотникову.

В центре истории оказывается подполковник ФСБ Алексей Никольский (Пётр Рыков), который ведет дело против безжалостного международного синдиката. Преступники специализируются на похищениях родственников богатых бизнесменов, требуя огромные выкупы и убивая тех, за кого деньги не поступили.

Попытка Никольского внедрить своего человека в банду заканчивается трагедией. Оперативник попадает в заранее подготовленную ловушку, его напарник погибает, а сам подполковник оказывается отстранен от расследования. Не смирившись с поражением, герой переводится в засекреченный оперативный центр под Санкт-Петербургом.

Там его пути пересекаются с Сергеем Караевым (Константин Плотников) — бескомпромиссным оперативником, который уже успел перейти дорогу местным криминальным авторитетам. Двум героям предстоит объединиться, чтобы разрушить преступную империю изнутри. В условиях, где предательство может исходить от кого угодно, им остается полагаться исключительно друг на друга.

Константин Плотников, оценивая сценарий, назвал проект закрученным детективом, который не дает зрителю передышки. «Каждый раз, когда кажется, что вот-вот наступит просвет, выясняется, что это только новый виток, и узлы затягиваются сильнее», — отметил артист.

По словам актера, основой сериала является насыщенный экшен, поэтому съемочный процесс обещает быть крайне напряженным. «Самыми трудными окажутся сцены со взрывами, перестрелками и погонями. Они всегда требуют особой включенности», — добавил Плотников.

Производство сериала развернется на нескольких знаковых территориях. Основные сцены будут отсняты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также часть экспедиции пройдет в Северной Осетии.