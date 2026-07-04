Екатерина Жемчужная, фото: t.me/teatrromen
Новости кино и ТВ

Ушла из жизни актриса Екатерина Жемчужная

Алексей Самохин
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Театр «Ромэн» объявил о тяжёлой утрате. На 83-м году жизни скончалась народная артистка России Екатерина Андреевна Жемчужная.

В труппу её пригласил сам Семён Баркан, главный режиссёр театра. Случилось это в 1964 году. Тогда юная Катя только окончила школу-студию при «Ромэне» — красивая, талантливая, полная сил. Первые же роли раскрыли масштаб её дарования. Особенно ярко проявился вокальный талант актрисы.

У Жемчужной не было амплуа в привычном смысле слова. Она одинаково легко создавала драматические образы и острохарактерные. И везде оставалась убедительной. Везде оставалась обаятельной.

Множество поколений зрителей узнали и полюбили её благодаря фильмам, спектаклям, концертам. На счету актрисы более 20 киноролей. «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза» — и это лишь часть списка, который она украсила своим талантом.

Жизнь Екатерины Андреевны стала примером настоящей преданности искусству. Она сыграла десятки ролей в театре и кино, получила высокие государственные награды и звания. Но при этом осталась простым человеком — добросердечным, внимательным, отзывчивым другом. И невероятно красивой женщиной, на которую хотелось равняться.

О дате, времени и месте прощания сообщат позже.

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