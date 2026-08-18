Фото: пресс-служба ТНТ
Новости кино и ТВ

На ТНТ стартует премьера комедийного сериала «Пора на завод» — истории о москвиче, который сменил офис на металлургический цех

Анастасия Мериакри
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31 августа в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера нового комедийного сериала «Пора на завод» (16+) производства «1-2-3 Production». В главных ролях — Вячеслав Чепурченко, Рината Тимербаева и Анатолий Журавлёв.

В центре истории — успешный московский инвестор Вадим (Вячеслав Чепурченко), привыкший рисковать миллионами, но никогда не работавший руками. Ради любви к своей девушке Тане (Рината Тимербаева) и чтобы получить благословение её отца — сурового бригадира Игоря Романовича (Анатолий Журавлёв) — герой совершает самый безрассудный поступок в своей жизни. Он меняет строгий костюм на рабочую робу и устраивается на Уральский металлургический завод.

Новым офисом Вадима становится раскалённый цех, а новыми коллегами — металлурги, для которых поступки значат гораздо больше громких слов. Однако даже на заводе герой не забывает про бизнес и пытается совместить плавку металла с миллионными сделками. Одна роковая ошибка — и он рискует подвести людей, которые только начали признавать его своим.

Помимо исполнителей главных ролей, в сериале снялись: Анна Уколова, Анатолий Гущин, Инга Оболдина, Николай Шрайбер, Ренат Мухамбаев, Антон Остерников, Степан Девонин и другие. Особым сюрпризом для зрителей станет камео Прохора Шаляпина — певца и автора книги «Главное — не уработаться!». По словам создателей, более подходящего появления для сериала о трудовых буднях завода найти было невозможно.

Главной съёмочной площадкой стал действующий металлургический завод в Ревде — небольшом городе в самом сердце Урала. Сотрудники предприятия приняли непосредственное участие в работе над проектом: за месяц до начала съёмок авторы приезжали прочитать с работниками сценарий и внесли правки с учётом их замечаний. Некоторые металлурги стали постоянными героями массовых сцен и провели на площадке весь съёмочный период наравне с актёрами.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «Заводчане не так часто становятся главными героями сериалов, а ТНТ важно рассказывать истории о самых разных людях. “Пора на завод” — сериал про настоящих уральских мужчин, которые любят и умеют работать руками. Металлурги каждый день имеют дело с тяжёлым трудом и хорошо знают цену ответственности. При этом хотелось показать их живыми людьми со своими слабостями. Это комедийная история, за которой, как часто бывает, стоит куда более глубокий смысл, нежели только юмор».

Александр Балдин, креативный продюсер 1-2-3 Production: «Я изначально хотел снимать именно про металлургический завод, потому что сам родом из маленького городка с Урала, где есть градообразующее предприятие. Почти все мои одноклассники либо там работают, либо работали. Поэтому для меня это что-то родное с детства. Да и для всей съёмочной группы снимать в цеху, над которым летает ковш с раскалённым металлом, — это невероятный опыт».

Вячеслав Чепурченко: «Мой герой — не просто карикатурный москвич, а сложный, умный персонаж, который сталкивается с непониманием отца своей невесты. В этом и есть прелесть роли: он нетерпелив, не принимает чужую точку зрения, и это приводит к конфликту».

Рината Тимербаева: «Для меня и моей героини Татьяны самое важное — это семья. Таня переживает, как пройдут встречи, волнуется за своих близких, старается сохранить хорошие отношения. Таня готова бороться за свою любовь и поддерживать тех, кто ей дорог».

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